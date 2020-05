Drie artsen "uit een raam gevallen", wat is er aan de hand in Rusland? "Wie alarm slaat, wordt daarop afgerekend"

De druk op artsen in de strijd tegen COVID-19 is wereldwijd enorm. "De nijpende situatie is overal hetzelfde maar in Rusland zitten ze in een andere dimensie", legt Geert Groot Koerkamp, correspondent in Moskou, uit in "De ochtend" op Radio 1.



"Aan de ene kant heb je de uitspraken van politici en bestuurders die vaak zeggen dat alles onder controle is, dat er voldoende personeel en materiaal is om het virus te bedwingen. Aan de andere kant heb je de mensen die het werk moeten doen: de artsen en verplegers die gewoon zien dat die verhalen helemaal niet kloppen. Waar in Moskou met zevenmijlslaarzen nieuwe ziekenhuizen worden bijgebouwd, laat het in de regio's vaak te wensen over."



Kritische artsen worden daarop afgerekend. "Zij die klagen op sociale media of naar de pers stappen, dreigen hun baan te verliezen", zegt Groot Koerkamp. "De angst voor je baan of toekomst wordt feitelijk groter dan de angst voor het coronavirus zelf. De artsen voelen zich in een uitzichtloze situatie gemanoeuvreerd."