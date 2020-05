Weer bezoek ontvangen: "Dat wordt een ingewikkelde puzzel"

Vanaf zondag mag het weer: bezoek ontvangen of zelf op bezoek gaan. Maar aan de versoepeling van die maatregel zitten heel wat beperkingen vast om een nieuwe opflakkering van het coronavirus te voorkomen. We blijven altijd op een veilige afstand van elkaar, dus geen kussen en knuffels. We mogen niet meer dan 4 mensen uitnodigen en ook niet telkens andere mensen. Mensen zijn blij met de versoepeling, maar velen vragen zich af hoe ze dat in de praktijk zullen aanpakken, zoals blijkt uit de getuigenissen in het filmpje hierboven.