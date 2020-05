Vakantie in Europa gepland deze zomer? In deze landen zijn toeristen alvast welkom (en deze verplichtingen gelden er)

De specifieke coronamaatregelen verschillen per deelstaat, maar in heel Duitsland geldt dat de winkels open zijn en dat je daar verplicht een mondmasker moet dragen. Ook op het openbaar vervoer is een mondmasker vrijwel overal verplicht.

Ook de horeca in Duitsland mag weer open, onder voorwaarden, net als musea en dierentuinen. De deelstaten bepalen echter zelf of en wanneer ze deze versoepelingen toepassen. Daardoor krijg je per deelstaat en zelfs lokaler grote verschillen. Een stad die te veel besmettingen heeft, kan bijvoorbeeld weer in lockdown worden geplaatst. Het wordt aangeraden op voorhand goed te informeren.

Toeristische overnachtingen (hotels, huurwoningen, campings) zijn mogelijk, ook afhankelijk per deelstaat, maar enkel voor Duitse toeristen, nog niet voor buitenlandse gasten.

Vanaf 15 juni hoopt Duitsland weer burgers uit 31 Europese landen (de EU-landen waaronder België, maar ook bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Zwitserland en IJsland) weer toe te laten. De beslissing daarover valt volgende week.

De restaurants in Berlijn waren al open sinds 15 mei. Op 2 juni mogen de cafés in Berlijn hun deuren weer openen. Tot en met 23.00 uur. Cafégangers mogen niet aan de bar of toog hangen en of staan en dus enkel aan tafels zitten.

Kleinere openluchtevenementen met maximaal 200 bezoekers zijn vanaf dan ook opnieuw toegestaan. Vanaf 16 juni mogen er maximaal 500 man samenkomen tijdens openluchtevenementen en vanaf 30 juni mogen mensen zelfs tot en met 1.000 bezoekers samenkomen.