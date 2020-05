Werkloosheid in Limburg stijgt met 13 procent: “Cijfers zoals bij sluiting Ford Genk, maar dan voor de héle provincie”

In maart telde Limburg nog 25.000 werklozen. Voor april staat de teller op 27.200. “Dat hadden we wel verwacht”, vertelt Tine Lommelen, directeur van VDAB Limburg. “Veel werknemers die op interimbasis werkten in de horeca of voor een winkel, zien hun contracten niet verlengd worden. Tegelijkertijd zien we dat veel wervingen op de arbeidsmarkt zijn stilgevallen. Daarom is de werkloosheid in april enorm gestegen.”

Tijdelijk werklozen, mensen die door de coronacrisis even niet kunnen gaan werken, behoren niét tot die groep werklozen en worden dus niet meegeteld in de cijfers. “Deze mensen hebben nog een arbeidscontract. De mensen die we bij VDAB kennen, zijn mensen die effectief geen job meer hebben”, licht Lommelen toe.