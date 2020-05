West-Vlaamse winkeliers zien de heropstart zitten

"Wij zullen met pijlen een mooie route uitstippelen in de winkel, zodat de klanten veilig kunnen winkelen", vertelt Julie van schoenenwinkel Verduyn in Kortrijk. "We kijken ernaar uit." Ook bij VIDA design in Roeselare wordt een parcours doorheen de winkel uitgestippeld. "We voeren éénrichtingsverkeer in", lacht Nancy Windels. "We kleven daarvoor stickers op de vloer. En de kassa wordt verplaatst zodat we veiliger kunnen afrekenen."

De marktkramers moet wel nog even doorbijten voor ze weer aan het werk kunnen. "Ik heb eens goed gevloekt", reageert Petra Verkinderen uit Meulebeke. Zij heeft een snoepgoedkraam waarmee ze naar markten in de buurt gaat. "Ik begrijp het niet. Op een markt is er veel meer plaats dan in een warenhuis, en het is in de openlucht. Ze hadden beloofd dat het alle winkels zouden zijn, maar wij zijn ook winkels, alleen met wielen eronder."