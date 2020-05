"Wollige" oervarkentjes stelen de show bij omwoelen van fauna-akker Zennedijk

Het Agentschap Natuur en Bos heeft er een uniek proefproject bij. Maar liefst 49 jonge Hongaarse wolvarkentjes zijn de attractie van De Zennedijk in Eppegem. De diertjes zijn een soort oervarken dat verwant is aan het everzwijn. Ze hossen er rond om zo de fauna-akker klaar te maken om in te zaaien. Voor heel wat wandelaars is het een hele belevenis.