Verpleegster op covid-afdeling: “Sommige collega’s stappen niet bij ons in de lift”

Vooral in de eerste weken werden ze vaak gemeden door collega’s. “Het was toen nog niet duidelijk of we alles onder controle zouden krijgen”, zegt Gysels. Het personeel dat met coronapatiënten werkt is herkenbaar aan hun blauwe, chirurgische pakken. “Ik durf daar snel een opmerking over te maken. Ik zeg dan dat ik niet anders ben dan hen. Maar er zijn collega’s die het daar echt moeilijk mee hebben.”