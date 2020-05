Zuster Jeanne Devos bezorgd: "Ik maak me zorgen over mensen die vóór corona al in nood waren"

Jeanne Devos maakt zich niet alleen zorgen over de armen in India, maar ook over alle andere mensen die voor de coronacrisis al in de problemen zaten. “Er is een hele groep die voordien al in nood was en die nu in stilte verdwijnt. Want hoe is het nu bijvoorbeeld met de vluchtelingen, daar horen we ook niks meer van. De zwakkeren die in nood zijn, moeten meer aandacht krijgen.”