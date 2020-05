Mountainbikers beklimmen Muur van Geraardsbergen 100 keer in 13 uur: “We hebben zelf corona-uitdaging bedacht”

“Het was een hele uitdaging om dit tot een goed einde te brengen. De Muur is niet zomaar een bergje. We wilden de beklimming 100 keer doen omdat we zo aan ruim 9 kilometer hoogtemeters zouden komen. Dat is even hoog als de Mount Everest”, verklaart Meysman. De Muur van Geraardsbergen klimt op relatief korte tijd 92 meter en is ongeveer een kilometer lang. Het is een pittige beklimming. Het steilste punt heeft een stijgingspercentage van 20 procent.