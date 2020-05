19 van de 65 gemeenten uit Vlaams-Brabant gaan samen mondmaskers aankopen

19 gemeenten in Vlaams-Brabant hebben zich ingeschreven voor een groepsaankoop van mondmaskers. In totaal zullen er 400.000 mondmaskers van goede kwaliteit worden aangekocht, zegt Walter De Donder, voorzitter van Haviland en burgemeester van Affligem: “Ik ben heel tevreden dat er toch 19 gemeenten samenwerken onder het moto ‘samenwerken werkt'”. Dit geeft een grote slagkracht aan die gemeenten, en dat wil zeggen dat we zo ook de prijs kunnen drukken en kwaliteitsvol materiaal kunnen aanschaffen, waarbij iedereen bedeeld zal worden”