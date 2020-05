7 mei 1945: Duitsland capituleert

De capitulatieoorkonde is kort en bevat maar vijf punten. Essentieel is dat alle Duitse strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht zich tegelijk moeten overgeven aan het geallieerde opperbevel en het Sovjet-opperbevel.

De capitulatie gaat in op 8 mei om 23.01 uur Midden-Europese Tijd. (Met het zomeruur wordt dat in Duitsland en de meeste landen van West-Europa 00.01 uur op 9 mei). Vanaf dan moeten de Duitse strijdkrachten alle operaties stoppen en ter plaatse blijven. Ze mogen hun schepen of vliegtuigen niet vernietigen of beschadigen



Anders gezegd: de Duitsers hebben nog bijna twee dagen om zich - al dan niet al vechtend – verder terug te trekken.