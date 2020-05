Acteur Matthias Sercu vindt "regel van 4" ingewikkeld: "Wie van ons 7 mag zondag op bezoek bij pa in Ardooie?"

Vanaf zondag mogen we weer bezoek krijgen of zelf op bezoek gaan. Op die manier mogen we maximaal vier mensen zien van buiten ons gezin. Grote gezinnen zullen keuzes moeten maken.

Matthias Sercu komt uit een gezin van 7. "Ik vind het verwarrend. Ik zou naar mijn broer kunnen gaan die het dichtst bij mij woont. Maar betekent dat dan dat hij naar niemand anders mag gaan? En kan ik dan niet meer naar mijn vader? Of naar de moeder van mijn vrouw? Ik snap het nog niet goed."

Vader Sercu is 82 en woont in Ardooie. Matthias: "Ik denk dat ik daar beter nog even weg blijf. Dan kan de broer die het dichtst bij pa woont en die nu boodschappen voor hem doet, op bezoek bij hem.".

Experts en politici roepen op om je gezond verstand te gebruiken en vooral de sociale contacten strikt te beperken en ook afstand te houden. Matthias Sercu: "Ik denk dat die regel van 4 totaal niet te controleren valt. Het lijkt me het veiligst dat we alles nog even laten zoals het is en de kringen zo klein mogelijk houden."