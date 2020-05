Amerikaans ministerie van Justitie laat verrassend zaak tegen Michael Flynn vallen

Michael Flynn was maar 23 dagen in dienst als veiligheidsadviseur van president Trump, toen hij in 2017 al moest opstappen. Flynn had tegen de VS gelogen over contacten met de Russische ambassadeur in de VS vanwege zijn contacten met Rusland, nog voor Trump de eed als president had afgelegd. Hij bekende dat ook, tot twee keer toe zelfs. Hij pleitte schuldig in het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller voerde naar inmenging van Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016.