Antwerpse diamantsector wil dit jaar geen collectief zomerverlof

In augustus ligt de diamantsector normaal zo goed als stil, want dan is het zomerverlof. Koepelorganisatie AWDC en de federatie voor Belgische Diamantbeurzen vraagt nu om dit jaar toch door te werken. "Laat ons voor één keer die traditie even aan de kant zetten, want uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Op die manier kunnen we misschien toch nog iets van het verlies compenseren", zegt Margaux Donckier, woordvoerster van het Antwerp World Diamond Centre.

De Antwerpse diamantsector is in ieder geval klaar om op een veilige manier terug open te gaan. Zo zijn er handgels en mondmaskers voorzien. Alle bedrijven hebben ook een draaiboek gekregen. "Daarin wordt gedetailleerd uitgelegd welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen om veilig opnieuw open te gaan", aldus Donckier.