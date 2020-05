Baarle-Hertog bezorgd over heropening Nederlandse cafés: "Onmogelijk te weten of Belg of Nederlander een pint bestelt"

Al is dat in de enclave Baarle-Hertog geen evidentie. "Onze inwoners weten vaak zelf niet of een huis Belgisch of Nederlands is. Alles loopt hier een beetje door elkaar. Cafébazen kunnen ook niet horen of een Belg of Nederlander een pintje bestelt. Tel daarbij dat onze politie niet mag controleren op Nederlands grondgebied, en dat de Nederlandse politie geen coronacontroles organiseert. Twee wetgevingen botsen hier letterlijk op elkaar", zegt burgemeester de Bont op Radio 2 Antwerpen. "Ik reken dan ook op het gezond verstand van onze burgers om de Belgische regels goed op te volgen. Dat loopt voorlopig erg goed. Inwoners van Baarle-Hertog mogen bijvoorbeeld geen Nederlandse non-food winkels bezoeken hoewel die de hele tijd open zijn gebleven."