Banksy kiepert Batman en Spiderman letterlijk de prullenmand in: kinderen spelen voortaan met verpleegsterpop

De Britse kunstenaar Banksy heeft opnieuw toegeslagen. Deze keer trakteerde hij of zij (over Banksy's identiteit is niets geweten) het zorgpersoneel van het Southampton General Hospital op een schildering. Het werk toont een jongetje in "salopette" dat speelt met een superheldenpop. Deze keer vliegt een verpleegster mét mondmasker en handschoenen moedig door de lucht.