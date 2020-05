Van "verlang uit grond van mijn hart" tot "toch wel risico's": dit vinden bewoners woonzorgcentra zélf van bezoek

Ook Jacqueline Sluyts, die in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Sint-Katelijne-Waver woont, is wel wat bezorgd over de nieuwe bezoekregeling. "Het houdt toch nog wat risico in. Ik ben nog een beetje aan de weke kant, maar mijn familie zal wel opletten. Ik hoop vooral dat iedereen eerlijk is, dat ze negatief zijn." Wie haar vaste bezoeker wordt, speelt geen rol. "Dat moeten ze onder hun drie uitmaken, wie het gemakkelijkste kan komen of het liefste komt."