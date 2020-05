"Billy the Kid" (73), beul van Franco, overleden: "Hij was een sadistische folteraar en was daar trots op"

Naarmate Spanje meer en meer afrekende met het Franco-verleden kwam Gonzalez Pacheco herhaaldelijk in het nieuws. In 2010 werd hij opgemerkt tijdens een marathon in Madrid. De man liep als 67-jarige in sportkledij met de kleuren van de Falangistische partij van Franco.

Gonzalez Pacheco bleek een ongestoord leven te leiden in de Spaanse hoofdstad, in een betere wijk dicht bij het Bernabeu-stadion van voetbalclub Real Madrid. “Dat is pas echt wrang”, vindt Vincent Scheltiens. “Hij woonde lange tijd onbekommerd in een wijk waar overlevende slachtoffers woonden, mensen die via zijn handen waren gepasseerd.”