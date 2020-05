Bloemenwinkel uit Lokeren schakelt taxibedrijf in voor moederdag: “Zo raakt elk boeket op tijd waar het moet zijn”

“Vroeger kwamen de klanten hun bloemen ophalen in de winkel, maar dat kan nu niet meer”, zegt van Cauteren nog. “Wij moeten nu zelf elk boeket aan huis leveren. Dat is bijna onmogelijk en daarom hebben we een taxibedrijf ingehuurd om dat voor ons te doen. Lokeren is een zeer uitgestrekte gemeente waardoor het voor ons echt zoeken zou zijn naar de juiste adressen. Het taxibedrijf dat wij inschakelen kent de weg in de stad zeer goed.”