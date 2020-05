Horeca Brussel protesteert tegen sluiting met "kerkhof van koksvesten" 

De Grote Markt van Brussel ziet er uit als een kerkhof van koksjassen. Verschillende horecauitbaters willen zo protesteren tegen de sluiting van cafés en restaurants. Jan Janssen van Belga Queen wijst op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel ook op de vele mensen die in de horeca werken: "Denk aan de afruimers, de opruimers, kokshulpen en afwassers. Dat zijn vaak mensen die nergens anders aan de slag kunnen, zij zitten nu thuis. Ik vrees dat de sluiting zware gevolgen zal hebben voor de Horeca in Brussel."

Stef Van den Bergh van café 'In den Hemel' in Ganshoren en het 'Goudblommeke in Papier' in Brussel mist de klanten en het verse pintje. "Ik sta al sinds mijn 16e in de Horeca en ik mis het nu echt. Met mij gaat het goed. Maar ik hoor dat verschillende cafés definitief dicht gaan. Ik mis de klanten, de geuren, het bier. Gelukkig laat brouwerij Palm de huur vallen voor 'In den Hemel'. Ik roep grote brouwerijen op om hetzelfde te doen. Wij krijgen ook wat steun van de gemeente Ganshoren. Er zijn ook bederfbare voedingswaren en zelfs bier dat we moeten weggooien."

"Ondertussen renoveer ik het café een beetje en daarbij is al menig biertje gedronken, maar alleen is maar wat saai. Via WhatsApp houd ik contact met de vaste klanten en spreken we af om te gaan wandelen op afstand van elkaar. Maar het wordt tijd dat er iets gebeurt voor de horeca, niet alleen meer steun maar ook een perspectief om weer open te gaan."