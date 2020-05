Callcenter in Sint-Truiden zoekt 150 coronajagers: “Moeten heel empathisch omgaan met de situatie en vragen hoe het met de mensen gaat”

Van De Velde legt uit hoe de taakomschrijving van zo’n contacttracer er uit ziet. “We bellen mensen op die vermoedelijk besmet zijn of positief getest zijn. Daarom moeten we heel empathisch met de situatie omgaan en de mensen vragen hoe het met hen gaat. We vragen daarnaast ook met wie zij in regelmatig contact zijn geweest, en die mensen bellen we ook op. Zij krijgen de boodschap dat ze in contact zijn gekomen met COVID-19, en worden gevraagd of ze zich ziek voelen. Als dat zo is, verwijzen we ze door naar een dokter en vragen we ze om in quarantaine te blijven. “

De job is niet voor zomaar iedereen weggelegd. Karin Van De Velde verwacht namelijk veel moeilijke gesprekken. “De medewerkers worden daar wel voor opgeleid, en ontvangen psychologische ondersteuning. We werken ook al langer samen met het Sint-Trudo Ziekenhuis, dus daar hebben we al ervaring in.”