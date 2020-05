Christiane (76) uit Aalst werkt ondanks coronacrisis nog elke dag in de supermarkt: “Binnen zitten is niets voor mij”

“Ik ben altijd onder de mensen geweest en zolang mijn gezondheid het toelaat wil ik dat ook blijven doen”, gaat Goosens verder. Ze startte 56 jaar geleden met haar job als kassierster in de Carrefour. “Deze job is mij meteen goed bevallen. Ik doe het op de dag van vandaag nog even graag als in het begin en daarom wil ik ook nu blijven werken. Dit coronagedoe is niets voor mij: dat binnen zitten, niets meer mogen en maskers moeten aandoen… Het is niet plezant.”