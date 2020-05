Dendermonde zet stewards in om veilig winkelen te garanderen

Dendermonde kan voor de stewards terecht bij een pool van medewerkers die tijdelijk zonder werk zijn gevallen. Dat zijn onder andere medewerkers van CC Belgica, de toeristische diensten of sportdiensten. Ze krijgen info en begeleiding om aan het werk te gaan.

“Het moet allemaal snel gaan en we zijn volop bezig om alles geregeld te krijgen, zegt Nancy, de coach van de stewards. “We moeten nog kijken waar de mondmaskers zijn voor de stewards en ze moeten nog kleding krijgen zodat ze herkenbaar zijn. We voorzien iets met het logo van de stad erop.”

Nancy werkt gewoonlijk bij de dienst toerisme. “Ik zou nu eigenlijk aan de Ros Beiaard Ommegang en Katuit moeten werken, maar dat gaat allemaal niet door.” Nancy helpt de stewards achter de schermen: “ze krijgen bijvoorbeeld routeplannen en infofolders mee. De stewards moeten helpen nakijken of er handgel is in de winkels, of er stickers zijn om afstand te houden enzovoort… dat materiaal voorzie ik.”