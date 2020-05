Druivenfestival Hoeilaart gaat dit jaar gewoon door: "Weten wel nog niet onder welke vorm"

Terwijl er door de coronacrisis overal in het land evenementen afgelast of uitgesteld worden, ziet het er toch naar uit dat het Druivenfestival in Hoeilaart de derde week van september doorgaat: "Onder welke vorm we dit jaar het Druivenfestival zullen organiseren is nog niet duidelijk", zegt organisator Sam Vanderstraeten. "We wachten nog af wat de overheid gaat beslissen, maar we gaan al aan de slag. En we gaan daar binnenkort over communiceren. Dat er in september dus iets zal plaatsvinden staat wel vast, maar onder welke vorm zal later duidelijk worden."