Epidemioloog: "Coronacrisis zal niet overwonnen worden met groepsimmuniteit, slechts 6 procent stalen bevat antistoffen"

De bloedstalen komen wellicht niet van coronapatiënten. "De bloedstalen komen van patiënten die naar de dokter gingen tijdens de lockdown. De zware of vermoedelijke COVID-patiënten die gingen naar een triagecentrum of een ziekenhuis", aldus Van Damme.

De epidemioloog kijkt uit naar de komende tests, want dan gaat duidelijk worden wat de invloed is van de versoepeling van de coronamaatregelen op de verspreiding van het virus. "Bij de volgende tests over drie en zes weken zullen we de impact zien van de versoepeling van de coronamaatregelen. Het wordt interessant of er opnieuw een stijging is met drie of vier procent. Als de toename van de verspreiding constant is, zou dat fantastisch zijn. Dat is een stimulans voor elke burger in het land dat we goed bezig zijn."

Over de bestrijding van het coronapandemie door groepsimmuniteit is Van Damme duidelijk. "Groepsimmuniteit zal niet de redding zijn. Daar is ondertussen heel Europa van overtuigd, dat dat niet zal gebeuren. Die piste is in heel Europa volledig verlaten. Het zal op een andere manier moeten gebeuren." Met groepsimmuniteit wordt bedoeld dat een groot deel van de bevolking de besmetting doormaakt, zeker meer dan de helft, waardoor de epidemie vanzelf zou uitdoven.

Bekijk het gesprek met epidemioloog Pierre Van Damme uit "De afspraak" hier: