Familiebedrijf mag 16 miljoen filters voor mondmaskers produceren voor de overheid

"We maken ongeveer 700.000 filters per dag en daarvoor hebben we een zevental extra personeelsleden moeten in dienst nemen", aldus nog Philip Bellemans. "We hebben het productieproces in ons bedrijf wel moeten aanpassen zodat de versnijding en verpakking van de filters in één enkele beweging gebeurt. Er zijn intussen al 3 miljoen stuks de deur uit".