Gaslek in chemisch bedrijf in India: zeker 9 doden en honderden in ziekenhuis

Terwijl families in de omliggende dorpen lagen te slapen, lekte er vanochtend vroeg urenlang styreen uit de LG polymerenfabriek in Vizag, in het zuidoosten van India. De stad is de grootste, drukbevolkste in de regio Andhra Pradesh. Door het gaslek vielen al zeker 9 doden en drie tot vierhonderd zieken en gewonden. Zo'n 1.500 inwoners van omliggende gebieden zijn geëvacueerd.