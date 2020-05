Medewerkers Ziekenhuis Oost-Limburg blijken nauwelijks méér besmet met coronavirus dan rest bevolking

Seroprevalentie slaat op de hoeveelheid mensen die antistoffen tegen een bepaalde ziekte (in deeze: COVID-19) in hun bloed hebben. "Midden april bleek dat dit bij de Belgische bevolking 4 procent was", vervolgt Steensels. "Maar het is waarschijnlijk dat het percentage mensen met antistoffen tegen het coronavirus sindsdien weer wat gestegen is in ons land. Zo werd na een analyse op Sciensano-data voor 21 april een percentage van 7 procent seroprevalantie voor mensen jonger dan 65 vastgesteld. Bovendien liggen de cijfers in Limburg hoger dan in andere regio’s. Die provincie werd immers zwaarder getroffen door het virus.”