Politievakbond: "We kunnen onvoldoende optreden tegen Brusselse jeugdbendes, die samenscholingsverbod negeren"

Gisteren besliste de Veiligheidsraad om vanaf zondag - Moederdag - beperkt bezoek thuis, van maximum vier personen, toe te laten. Een maatregel die volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) "niet oncontroleerbaar is", maar de politie is het daar niet mee eens. "Het is onmogelijk om alles te controleren. We gaan zeker niet bij mensen binnen kijken, of over hun haag spieken. We rekenen op het gezond verstand van elke burger. Eventuele klachten over bijvoorbeeld privéfeestjes met meer volk onderzoeken we uiteraard wel."

Houssin geeft toe dat het er in de ene politiezone al strenger aan toe zal gaan dan in een andere. "In grenszones zetten we veel politiecapaciteit in voor grenscontroles, en ook bedrijven en grote verkeersassen blijven we controleren. Daar hebben we veel van onze mensen voor nodig. Ook de verplaatsingen naar de kust blijven verboden, we moeten dat in de gaten blijven houden."

In welke mate de heropening van winkels voor problemen zal zorgen, valt ook nog af te wachten, zegt Houssin. "Krijgen we dezelfde toestanden als in de beginfase, toen mensen toiletpapier gingen hamsteren in supermarkten? Er zal politie nodig zijn om zaken in goede banen te leiden. Al heb ik voor 99% vertrouwen in het gezond verstand van mensen. Maar de uitzonderingen die de kantjes eraf rijden: die minderheid moet je aanpakken."