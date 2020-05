Geen Songfestival volgende week, maar deze alternatieve plannen heeft de VRT voor de fans van de liedjeswedstrijd

Op zaterdag 16 mei, de avond waarop de grote finale van het Songfestival gepland was, maakt organisator EBU in gaststad Rotterdam een alternatieve show. "Eurovision: Europe shine a light" wordt uitgezonden op Eén vanaf 21 uur, met commentaar van presentator Peter Van de Veire.

In de show worden fragmenten getoond uit de videoclips van alle deelnemende nummers. In alle Songfestivallanden wordt zaterdagavond ook een belangrijk monument verlicht, als teken van verbondenheid. Voor België is dat het Atomium. De kandidaten brengen samen een versie van het iconische "Love shine a light", waarmee Katrine and The Waves voor het Verenigd Koninkrijk won in 1997. EBU belooft daarnaast enkele verrassingen, al blijft één zekerheid behouden: Duncan Laurence, die vorig jaar met "Arcade" won voor Nederland, brengt als ex-winnaar een nieuw nummer.

Wie niet kan wachten tot zaterdag, kan via het YouTube-kanaal van EBU op dinsdag 12 en donderdag 14 mei het alternatieve programma "Eurovision Song Celebration" volgen. Daarin worden alle clips van de 41 deelnemende artiesten uitgezonden, opgedeeld volgens de geplande volgorde in de halve finales van de liedjeswedstrijd. Beide shows zijn ook te zien via de website van Eén en op VRT NU.

Op woensdag 13 mei is er via de Facebookpagina van Eén en MNM een extra show met Peter Van de Veire, waarin hij terugblikt op de afgelopen 20 edities van het Songfestival. In "En de 12 punten gaan naar" kan iedereen live stemmen op de hoogtepunten en meest opmerkelijke momenten sinds 2000, en dat in 8 categorieën. Wie vond u "de meest opvallende deelnemer"? En wie tekende voor "het strafste vocale hoogstandje"? Ook de grootste hit van de voorbije 20 jaar wordt verkozen. Van de Veire legt ook live contact met enkele Belgische deelnemers uit het verleden, onder wie Tom Dice en Sergio.

Ook op de radio zal het Songfestival een prominente rol spelen komende week. Radio 2 gaat op zoek naar "De Songfestival top 40". Daarvoor kunnen luisteraars net als vorig jaar stemmen op hun favoriete nummers. De lijst wordt uitgezonden op zaterdag 16 mei tussen 13 en 16 uur. Stemmen kan van maandag 11 mei tot vrijdag 15 mei om 16 uur. Iris Van Hoof presenteert de lijst, Bart Verbeeck gaat in gesprek met artiesten die een band hebben met het Songfestival, onder wie Nicole en Hugo en Laura Tesoro.

Bij MNM vormt de ochtendshow van Peter Van de Veire volgende week het decor van enkele Songfestivalrubrieken. Belgische ex-deelnemers, zoals Blanche en Kate Ryan zullen hun favoriete Songfestivalnummer coveren. En Hooverphonic brengt nog eens live hun inzending "Release me".