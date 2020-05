Is ons gezondheidssysteem performant genoeg? "Er zijn er velen bevoegd, maar weinig verantwoordelijk"

"Als je heel veel bevoegdheden versnippert, is het moeilijk om uit te maken wie in command is, en in een pandemie-omgeving of een crisisomgeving heb je dat echt wel nodig." Noppen roept op tot een open debat met de politici en de beleidsmakers.

"Tussen haakjes: wat we nu meemaken, is voorspeld geweest in 2007", stipt hij aan. "Het is ettelijke malen herhaald dat we ons moeten voorbereiden." Noppen wijst erop dat we de laatste 100 jaar 7 à 8 pandemieën hebben meegemaakt. "Dit is waarschijnlijk een van de ernstigste na de Spaanse griep in het begin van de vorige eeuw." Conclusie? "Het is een natuurlijk fenomeen waarmee we toch rekening moeten houden.

