Jean-Marie Dedecker: "Vanaf 18 mei doe ik geen enkele controle op tweedeverblijvers meer"

De coronacrisis vormde ook vanmiddag weer de hoofdbrok tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer. Premier Sophie Wilmès (MR) kreeg vrij voorspelbare kritiek vanop de oppositiebanken, werd in bescherming genomen door de fractieleiders van de regeringspartijen en gaf kurkdroge antwoorden op de haar gestelde vragen. Jean-Marie Dedecker (onafhankelijk) kreeg echter geen antwoord op zijn vraag over wanneer tweedeverblijvers nu wel in hun eigendom aan de kust zouden worden toegelaten.