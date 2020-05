In Kortrijks shoppingcenter moet je ook in lift, toiletten en op roltrap 1,5 meter afstand houden

K in Kortrijk zal zijn camerasysteem gebruiken en schakelt extra security in om onmiddellijk in te grijpen als mensen zich niet houden aan de anderhalve meter afstand. In de winkels zelf wordt die afstand mee gecontroleerd door het winkelpersoneel, maar daarnaast zijn er nog veel andere ruimtes.

"We hebben werkelijk overal aan gedacht", zegt Nicole Bats van K in Kortrijk. "Wij hebben een realtime camerasysteem, waarmee we elke minuut van de dag het aantal bezoekers kunnen controleren. Indien nodig zal er ingegrepen worden. Wij manen bezoekers zelfs aan om op de roltrappen de nodige afstand te bewaren. Zelfs in de liften geven we mee dat er nooit meer dan 1 persoon in mag staan, tenzij in familieverband."

"Het is trouwens nog niet meteen de bedoeling om in familieverband te komen winkelen. Hou het voorlopig bij noodzakelijke aankopen. Winkelen voor de gezelligheid en het plezier, het zogenaamde funshopping, kunnen we maar doen als we het virus volledig onder controle hebben. Zelfs in de toiletten zal de anderhalve meter afstand een aandachtspunt zijn."