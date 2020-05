Abdijkerk Grimbergen verwacht een druk najaar nu alle plechtigheden uitgesteld zijn

In de abdijkerk van Grimbergen zijn alle huwelijken afgelast, hoewel je toch nog mag trouwen als je je aan strikte regels houdt. "De richtlijnen zijn streng voor een huwelijksplechtigheid", zegt pater Johan Goossens van de Norbertijnenabdij van Grimbergen. "Alleen het koppel en de twee getuigen mogen erbij zijn. Dus als trouwers niet eens hun ouders kunnen uitnodigen en nadien ook geen feest kunnen geven, stellen ze het liever uit. Hoewel er natuurlijk geen enkele zekerheid is. Stel dat we een tweede golf krijgen, dan kan alles wat nu verzet is, toch weer niet doorgaan."