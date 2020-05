Kijktips van Ward Verrijcken: jazz in Parijs, meisjes op skateboards en dollen in een gigantisch warenhuis

Dit weekend verschijnt op Netflix "The Eddy", een meesterlijke reeks over een Amerikaanse muzikant die een jazzclub opent in Parijs en daar worstelt met het leven, de liefde en misdaad. Nog op Netflix begint dit weekend het tweede seizoen van "Dead to me", zwarte humor waarin Christina Applegate en Linda Cardellini plannen smeden om de slechte mannen uit hun leven te verwijderen. In "Heder" voeren 4 advocaten strijd voor slachtoffers van seksueel geweld. De Zweedse krimi is te zien op canvas.be. "Betty" is een flitsende reeks over skateboardende meisjes in de straten van New York. De mooie creatieve samenwerking tussen regisseur Crystal Moselle en de Vlaamse topmonteur Nico Leunen is te zien op Telenet Play en Play More. Op Fox kunt u al bingend "Superstore" ontdekken. De behoorlijk gekke werknemers van een gigantisch Amerikaans warenhuis botsen tegen de migrantenpolitiek wanneer één van hen illegaal in het land blijkt te zijn. Ward Verrijcken had vanop afstand een gesprek met een van de hoofdrolspeelsters Lauren Ash. Dat gesprek kunt u hieronder bekijken: