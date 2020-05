Klara en Canvas bieden alternatief voor Koningin Elisabethwedstrijd 

Klara doet dat onder de noemer "De Week van de Koningin": van maandag tot vrijdag belichten diverse programma’s allerlei facetten van de Koningin Elisabethwedstrijd: beroemde winnaars, bijzondere laureaten, opvallende concerten, straffe verhalen en pittige anekdotes.

"Het begint al ’s ochtends vroeg in ons programma "Espresso", zegt radiopresentatrice op Klara, Katelijne Boon. In dat programma gaan ze op de petite histoire van de wedstrijd inzoomen, geestige anekdotes van voor en achter de schermen. Aan die verhalen is telkens een prijsvraag gekoppeld."

"In het programma “Klassiek leeft”, spelen we platen die een link hebben met de Elisabethwedstrijd" gaat Boon verder. “Music matters” gaat op zoek naar de Belgische deelnemers en in “Maestro” zet Mark Janssens telkens een muzikant in de kijker die erg opviel tijdens de wedstrijd. In “Django” gaat Heidi Lenaerts op zoek naar voormalige deelnemers die ook jazzy uit de hoek durven komen. Elke avond in “Klara live” krijgen we recente concerten van voormalige winnaars. We halen zaterdag ook voormalig Klarapresentator Fred Brouwers terug naar de studio, die ongelofelijk veel verhalen van de wedstijd kent."

Kers op de taart is "De week van de Koningin Top 30" op zaterdag 30 mei, met de favoriete KEW-concerten en -sonates van de Klara-luisteraars. Ook op de website en de sociale media van Klara is er ruime aandacht voor de Wedstrijd, met veel archiefmateriaal.