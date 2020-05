Kringloopwinkels leggen zichzelf strengere normen op: "Minder mensen in winkel en geen gratis ophaling aan huis"  

Ook de kringwinkels mogen vanaf maandag opnieuw open. "We zijn ontzettend blij dat we opnieuw mogen openen.” zegt Luc Daelemans directeur van De Kringwinkels. Toch wil men bij ViTeS, met 10 winkels in Vlaams-Brabant en een in Brussel, enkel opstarten als dit kan op een veilige manier voor de werknemers, de klanten en de brengers. Omdat veiligheid prioriteit nummer één is, hebben de Kringwinkels zichzelf strengere normen opgelegd dan de overheid voorschrijft. “Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om 1 persoon per 20 m² toe te laten in de winkels en niet 1 persoon per 10m²."