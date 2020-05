KV Mechelen verkoopt recordaantal abonnementen ondanks onzekerheid speelkalender door coronacrisis

De nationale veiligheidsraad besliste eerder deze week dat sportwedstrijden niet gespeeld kunnen worden tot en met 31 juli. Hoe wedstrijden daarna gespeeld zullen worden en of er wel supporters aanwezig kunnen zijn in het stadion is nog onduidelijk. Toch is KV Mechelen al gestart met de abonnementenverkoop en dat blijkt al meteen een schot in de roos te zijn.