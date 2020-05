Lage-emissiezone Gent weer actief op 18 mei: “Tijdelijke vergunningen worden verlengd”

Stad Gent besliste om de lage-emissiezone (LEZ) in Gent tijdelijk te pauzeren tijdens de coronacrisis. Vanaf 25 maart konden vervuilende wagens weer door het centrum rijden zonder beboet te worden, wel kregen ze een waarschuwingsbrief in de bus. “Nu er opnieuw meer verkeer op gang komt, starten we lage-emissiezone opnieuw op”, zegt schepen Tine Heyse (Groen).