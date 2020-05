Limburgse winkelketen zet robots in om temperatuur van klanten te meten

Midden volgende week staat er zelfs een nieuwe generatie robots klaar. "Die zullen uitgerust zijn met een warmtesensor", vertelt Coomans, "en daarmee kunnen ze tot 15 mensen tegelijk scannen op hun lichaamstemperatuur." Als een klant koorts heeft, krijgt een winkelmedewerker via een app een signaal en kan die de klant vriendelijk verzoeken om een dokter te raadplegen. Volgens Coomans worden de gegevens nergens opgeslagen en is er dus geen gevaar voor de privacy. De meting is trouwens niet verplicht.

Of we binnenkort overal van die robots zullen zien in winkels, bedrijven of andere plekken waar veel mensen samenkomen, is zeker mogelijk, vermoedt Coomans. "We krijgen nu al meer vragen van andere bedrijven die interesse hebben om ze bij ons te kopen. Drie maanden geleden was het nog bijna ondenkbaar dat we dit normaal zouden vinden, maar nu denken we daar anders over".