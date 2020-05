Liveblog: Bezoek ontvangen kan vanaf zondag, "corona erger voor VS dan Pearl Harbor en 9/11"

Shelley Luther, een kapster uit Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, moet zeven dagen de gevangenis in omdat ze de lockdown-maatregelen negeerde en toch klanten ontving in haar kapsalon. Luther werd dinsdag schuldig bevonden aan het niet volgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ze kreeg een boete van 500 dollar voor elke dag dat ze haar zaak open had gehouden en moest ook dus voor 7 dagen de cel in.

De kapster was eerder al aangemaand om zich te schikken naar de coronamaatregelen in Texas en had zich ook laten opmerken. Zo had ze een dwangbevel verscheurd in het bijzijn van een groep juichende mensen die haar steunde. Volgens de kapster had haar salon de nodige maatregelen genomen en was het haar recht om die open te houden.

De rechter gaf Luther de gelegenheid om haar excuses aan te bieden en te zeggen dat ze zelfzuchtig was geweest. In dat geval zou de gevangenisstraf worden ingetrokken. Maar de kapster weigerde. "Als u denkt dat de wet belangrijker is dan eten geven aan kinderen, neem uw beslissing dan maar. Maar ik ga mijn salon niet sluiten", vertelde ze aan de rechter.



Uitgerekend op de dag van de veroordeling meldde de Republikeinse gouverneur van Texas, Gregg Abbott, dat de kapsalons eerder dan gepland zouden kunnen heropenen. Vanaf vrijdag kunnen de Texanen opnieuw hun haar laten knippen. Zij het onder bepaalde voorwaarden, zo moeten wachtende klanten minimaal 1,80 meter afstand houden.