Meer mensen zien, de winkels open en telefoontjes van contactopspoorders: wat verandert er de komende dagen precies?

Een mondmasker dragen in de winkel is niet verplicht (in tegenstelling tot bijvoorbeeld op het openbaar vervoer), maar wel "heel sterk aangeraden". In ieder geval moet ook in de winkels de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden. "Als het te druk is in de winkelstraat, keer je best op een andere keer terug", klinkt het. Er zijn intussen ook heel wat winkelstraten of steden die zich voorbereid hebben: op de Meir in Antwerpen zal u bijvoorbeeld rechts moeten lopen.