Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Leuvense winkelstraten

Vanaf maandag mogen de handelaars in Leuven hun zaak opnieuw openen. Omdat door de coronapreventiemaatregelen slechts een beperkt aantal shoppers tegelijk in een winkel mogen, kunnen er mogelijk wachtrijen in de winkelstraten ontstaan. Daarom neemt de stad verschillende voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat iedereen veilig kan winkelen. "Fietsers en voetgangers zullen we meer ruimte geven", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "Zo worden in de Brusselsestraat de voetpaden verbreed en in de Bondgenotenlaan zullen er op zaterdag geen auto's of bussen mogen rijden. De bussen zullen omgeleid worden en we sporen de mensen ook aan om met de fiets te komen, want we voorzien 500 extra fietsparkeerplaatsen. Maar we zetten ook opnieuw gratis pendelbussen tussen de parking Vaartkom en het stadscentrum. Al moeten mensen wel een mondmasker op als ze de bus nemen."