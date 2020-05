Met een 20/20 voor iedereen wint straks geen enkele student

Dat die vooruitzichten voor wie dit jaar (en eventueel de komende jaren) afstudeert minder rooskleurig zijn, is correct. Als de economie slabakt, dan zijn er minder interessante vacatures. Bovendien weten we uit onderzoek dat wie werkloos is bij het begin van de carrière ook in de jaren die volgen gemiddeld genomen een hogere kans heeft op werkloosheid.

Maar net dat moet een reden zijn om de lat niet lager, maar eerder hoger te leggen. Een universiteitsdiploma behalen, signaleert niet enkel dat je verstandig bent en doorzettingsvermogen hebt, maar is ook een bewijs van kennis en vaardigheden die je aan de universiteit hebt opgedaan.



Wanneer afgestuurde masters terug meer zullen moeten strijden voor een baan – in plaats van de strijd tussen werkgevers om een kandidaat, die we de afgelopen jaren vaak kenden – is het meer dan ooit belangrijk dat de genoten opleiding van het hoogst mogelijke niveau was.