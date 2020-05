Nieuwpoort helpt lokale handel met  'doorgeefkorting'

De stad geeft 1 miljoen euro uit aan waardebonnen. Bij iedere aankoop krijg je in Nieuwpoort een bon ter waarde van 10 procent van het bedrag dat je besteedde. De stad heeft de handelszaken verdeeld in 3 categoriën. Je kan je bon alleen gebruiken in een ander soort handelszaak.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) geeft een paar voorbeelden: "Je gaat eten in een restaurant. Dat kost u 100 euro. Je krijgt daar een bon van 10 euro, dat is 10 procent. Met die 10 euro kan je 's anderendaags naar de beenhouwer gaan. Of ga je bijvoorbeeld bij een elektrozaak een tv kopen van 500 euro, dan krijg je een bon van 50 euro en daarmee kan je bijvoorbeeld naar een kledingzaak gaan en daar uw 50 euro opdoen."

Nieuwpoort subsidieert met 1 miljoen euro op die manier 10 miljoen euro omzet in de plaatselijke handelszaken. "Iedereen tevreden", zegt de burgemeester. "De handelaars zijn blij met de kortingbonnen en de consument krijgt er 10 procent koopkracht bij."