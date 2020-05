Nu pas coronapiek in AZ Klina in Brasschaat (en het is niet duidelijk hoe dat komt)

Het coronavirus is nog niet bestreden. Dat merken ze in het AZ Klina in Brasschaat, waar ze nu pas het aantal patiënten erg zien toenemen. Waarom dat nu pas gebeurt, is niet duidelijk. Het blijft dus belangrijk om voorzichtig te blijven: "Toen er een piek was in Limburg en daarna in de Kempen, was het bij ons nog heel rustig", vertelt Joanne De Roeck van AZ Klina. "Onze piek is dus later gekomen. Vandaar dat we graag oproepen dat iedereen zorg draagt voor elkaar en de afspraken van de overheid goed naleeft."

Op Facebook deed een arts van het AZ Klina ook een persoonlijke oproep om de maatregelen te blijven volgen, omdat er in de regio nu pas veel besmettingen zijn. De arts vertelt dan ook dat het heel druk is in het ziekenhuis en dat het personeel op zijn tandvlees zit.