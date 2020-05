Advertentiekrant Passe-Partout verschijnt binnenkort opnieuw in Vlaams-Brabant

Op 3 juni zal de Passe-Partout opnieuw verschijnen. "Alles is in volle voorbereiding om de eerste uitgave, na de herstart, weer in de bussen te krijgen", vertelt Wouter. En ondertussen kunnen ook de meeste werknemers weer aan de slag, want zij waren al die tijd technisch werkloos. "60 procent van onze mensen komt volgende week weer naar het werk. En we hopen dat alles snel weer z'n normale gang gaat."