Papegaai én eigenaar uit boom gehaald door brandweer in Brugge

Het koppel gaat vaak wandelen met zijn blauwgele ara aan een koord, maar even na de middag liep het verkeerd. De vogel rukte zich los en vloog in een boom. Het duo was even in paniek, waarop de man besloot het dier te redden.

Hij begon te klimmen in de metershoge boom, maar op 8 meter hoogte bleek de situatie uitzichtloos. Op dat moment waren de hulpdiensten al verwittigd. De politie besloot geen risico’s te nemen.

“Hij zat zo’n 8 meter hoog en kon niet meer veilig naar beneden komen”, zegt politiewoordvoerder Lien Depoorter. Uiteindelijk moest de brandweer hem met de ladderwagen uit zijn benarde situatie helpen. Ook de papegaai, die met een stuk koord vastzat aan een tak, kon even later uit de boom gehaald worden door de eigenaar zelf.