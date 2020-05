Pas weer grote evenementen als er vaccin is tegen coronavirus?

Toch is de verklaring van het Nederlandse kabinet misschien ook weer niet zó verrassend. Al is er in ons land nog niets over beslist, toch blijkt ook uit voorzichtige uitlatingen van Belgische specialisten dat we ons over massa-evenementen wellicht beter nog niet al te veel illusies maken.

Zo had viroloog Marc van Ranst het onlangs in Het Laatste Nieuws over sportwedstrijden en publiek. "Volle stadions zien we niet terug voor er een vaccin is gevonden", zei hij.

En: "Om met 10 of 22 op een terrein te mogen spelen, moet je zeker zijn dat geen van die sporters besmet is. "Dat zal zo blijven tot er een vaccin is. Samenkomen met 100 mensen in een theaterzaal of met 20 in een restaurant, dat kunnen we wellicht veilig organiseren. Maar aan elkaars lijf hangen, zoals in voetbal, basketbal of judo gebeurt, dat blijft heel risicovol."