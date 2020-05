Water oppompen verboden in tiental kleine waterlopen in Antwerpen door aanhoudende droogte

In verschillende natuurgebieden in Antwerpen en Limburg werd in april de code rood uitgeroepen wegens brandgevaar en het waterpeil staat op verschillende plaatsen bijzonder laag.

"Een aantal opeenvolgende dagen zonder noemenswaardige neerslag hoort bij het grillige Belgische klimaat. Maar een lange droogteperiode zoals de 28 dagen van midden maart tot midden april is iets wat we niet vaak zien. De laatste keer dat we een vergelijkbare droge periode hadden was in 2007 en 2012", verklaarde Rozemien De Troch van het KMI eerder aan VRT NWS.